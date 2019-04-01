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01.04.2019
РИА Новости

Тысячи граждан СНГ, воевавших за ИГ*, хотят вернуться домой, заявили в МВД

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Боевики в Сирии
Боевики в Сирии.
Источник изображения: © AFP 2019 / Guillaume Briquet

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Несколько тысяч граждан СНГ после участия в боевых действиях на стороне ИГ* на Ближнем Востоке собираются вернуться в страны проживания, заявил в пятницу начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

Он выступил с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

Ильиных сообщил, что продолжается укрепление позиций боевиков ИГ* в северной провинции Афганистана, граничащей со странами СНГ и Центральной Азии.

"Эти процессы приобретают особую опасность того, что в Сирии, Ираке, Афганистане на стороне ИГ* воевало несколько тысяч граждан СНГ, неизбежно планирующих вернуться в страны исхода", - сказал он.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
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