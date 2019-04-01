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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Российский военный самолет совершил наблюдательный полет над стратегическими объектами на западе США

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Ту-154М ЛК-1
Ту-154М ЛК-1.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Вашингтон/Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами на западе Соединенных Штатов в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана), самолет, оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения, в течение не менее восьми часов с промежуточной посадкой для дозаправки на авиабазе Трэвис (штат Калифорния) курсировал над закрытыми районами штатов Калифорния и Невада.

В частности, в Калифорнии российский военный самолет провел полет над авиабазой Эдвардс, 42-м заводом ВВС США, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, авиабазой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны США, базой ВМС США в Сан-Диего и рядом других военных объектов, в Неваде - над авиабазами Неллис и Крич.

При этом полет осуществлялся на высоте всего около четырех тысяч метров.

Как сообщалось, российский военный самолет прибыл в США во вторник. В понедельник газета "Красная Звезда" сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что группа военных инспекторов России планирует выполнить наблюдательные полёты над территорией США в рамках договора по открытому небу.

"Российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки", - говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что полеты состоятся в период с 25 по 30 марта.

Как сообщалось, в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком. Американский военный самолет вылетал для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. Затем он совершал посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

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