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01.04.2019
РИА Новости

Эксперт: корабли НАТО в Черном море "прогуливаются на поводке" России

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Черноморский флот. Архивное фото
Черноморский флот. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Проход кораблей НАТО в Черное море происходит под бдительным контролем российского флота, береговых служб и под прицелом ракет, развернутых в Крыму - Россия по сути просто "выгуливает натовские фрегаты на поводке", заявил председатель президиума "Офицеров России", герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Так он прокомментировал присутствие фрегатов НАТО в Черном море. Эксперт считает, что в данном случае речь вряд ли идет о провокации, поскольку любое серьезное нарушение российских территориальных вод будет чревато, прежде всего, для флота НАТО.

"Черным морем владеет Россия, а остальные корабли могут находиться в черноморской акватории лишь 21 день под бдительным контролем кораблей нашего флота, береговых служб и под прицелом ракет, развернутых в Крыму. Так что, по сути, мы просто выгуливаем натовские фрегаты на поводке", - сказал Липовой.

Он связал последние попытки нагнетания обстановки со стороны НАТО, и прежде всего, США в отношении России с предстоящими на Украине выборами. "Все это звенья одной цепи – признание Голанских высот частью Израиля, словесное давление на Россию по Венесуэле, обсуждение новых антироссийских санкций, корабли НАТО в Черном море. Этим самым Америка пытается продемонстрировать свою поддержку Украине в связи с воскресными выборами", - сказал Липовой.

Что делают корабли НАТО в Черном море

Корабли из состава второй постоянной морской группы НАТО (SNMG2) находятся в Черном море для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии, сообщило в четверг объединенное морское командование альянса.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску разместила в своем аккаунте в Twitter сообщение канадских ВС, в котором говорится, что их корабль Toronto планирует "в течение трех недель" вместе с союзниками по НАТО "проводить учения и патрулирование" в Черном море.

В свою очередь, объединенное морское командование поделилось в своем официальном аккаунте сообщением от посольства Польши в Тбилиси, в котором говорится, что ожидается "посещение порта в Поти 1 апреля", а также учения с береговой охраной.

Кроме того, морское командование НАТО сообщило, что еще два корабля – французский топливозаправщик FS Var и турецкий фрегат TCG Gelibolu - оказывают поддержку второй постоянной морской группе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс рассматривает расширение присутствия в Черном море, а также оказание дополнительной поддержки Грузии и Украине.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Венесуэла
Грузия
Израиль
Канада
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Проекты
NATO
Oliver Hazard Perry
Военные учения
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