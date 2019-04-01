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01.04.2019
РИА Новости

В России завершаются госиспытания ЗРК "Витязь"

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Зенитный ракетный комплекс "Витязь"
Зенитный ракетный комплекс "Витязь".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" проходит на межвидовом полигоне Ашулук завершающий этап государственных испытаний, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Там рассказали, что ход этих испытаний проверил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Он также проинспектировал воинские части войск противовоздушной обороны округа, находящиеся на межвидовом полигоне ВС РФ Ашулук.

"На полигоне командующему войсками ЮВО были продемонстрированы современные и перспективные образцы комплексов противовоздушной обороны. В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО оценил возможность подготовки войск ПВО округа к борьбе с крылатыми и баллистическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами и авиацией различного типа с использованием аэродинамических мишеней, в том числе ракет "Кабан", "Стриж" и др.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что первым зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" в 2019 году получит учебный центр зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил в Ленинградской области.

"Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р, срок эксплуатации которых заканчивается в 2015 году.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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