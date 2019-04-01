Россия предложила Китаю Су-57Э

В настоящее время документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы, передает Jane's 360 заявление директора по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктора Кладова.

"Мы верим, что Ближний Восток — привлекательный рынок для этого самолета", — сказал менеджер на выставке LIMA 2019.

Он также сообщил, что Су-57Э может быть официально представлен в ноябре 2019 года на авиасалоне в Дубае (ОАЭ), а потенциальными покупателями истребителя могут стать Индия и Китай.

"Китай недавно получил партию из 24 самолетов Су-35, а в ближайшие два года примет решение купить дополнительные Су-35, построенные совместно с Китаем, либо истребитель пятого поколения. Это может стать еще одной возможностью для Су-57Э", — заявил Кладов.

Менеджер отметил, что "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) уже передали правительству России необходимые документы для получения разрешения на экспорт Су-57Э, а окончательное решение вопроса в ближайшие несколько недель примет президент страны Владимир Путин.

15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 проходит с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).

Ранее в марте президент ОАК Юрий Слюсарь заявил о готовности России продать Малайзии истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-35 и Су-57.

В то же время The National Interest написал, что истребитель пятого поколения Су-57 уступает американскому F-35 Lightning II в малозаметности. Одновременно с этим журнал признал, что российский самолет превосходит американский в дальности полета, скорости и маневренности.

В феврале вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко сообщил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

Летом 2018 года вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что "Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире", поэтому "нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".

В апреле того же года стало известно, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Средства, полученные от совместной программы, российская сторона планировала направить на закупку для собственных ВКС серийных Су-57.