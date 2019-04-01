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01.04.2019
WarSpot

"Терминаторы" готовятся к параду

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Источник изображения: warspot.ru

Российская армия готовится показать свои новые боевые машины. Вчера, 28 марта, информационное агентство ТАСС опубликовало видео испытаний БМПТ "Терминатор", проходящих тестирование для участия в Параде Победы.

На видео показано, как БМПТ испытывают при максимальных режимах работы двигателя на различных участках местности. Пресс-служба "Уралвагонзавода" сообщает, что для того, чтобы машина проехала по Красной площади во время парада меньше чем за одну минуту, на заводе её подвергают серьёзным испытаниям перед отправкой на репетиции в подмосковное Алабино.

Испытания БМПТ "Терминатор"

В прошлом году БМПТ "Терминатор" впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади. 9 мая 2019 года в парадной колонне пройдут уже серийные машины, поступающие на вооружение российской армии.

Как самостоятельный тип боевой машины БМПТ была разработана в СССР в середине 80-х годов после изучения опыта боевых действий в Афганистане. Специфика той войны отчётливо показала необходимость иметь на вооружении особенную бронетехнику — одновременно мобильную, манёвренную и скорострельную, которая была бы способна обеспечить огневое прикрытие танкам, а также защитить их от гранатомётчиков. На сегодняшний день разработано несколько вариантов БМПТ, в том числе на базе танков Т-72 и Т-90.

Для российской армии закупаются "Терминаторы" на базе танка Т-90. БМПТ вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулемётом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж БМПТ состоит из 5 человек. Машина предназначена для поражения высокозащищённых целей (например, танков), высокомобильных легкобронированных машин, а также танкоопасной живой силы противника, вооружённой гранатомётами и противотанковыми ракетными комплексами.

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Оригинал публикации
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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