"Вышли на прогулку": Россия следит за эскадрой НАТО в Черном море

Эксперты прокомментировали действия кораблей НАТО и РФ в Черном море

Корабли Черноморского флота сопровождают группу кораблей НАТО, вошедшую в Черное море через Босфор. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что речь идет о трех фрегатах: ВМС Канады, Испании и Нидерландов. Наблюдение за ними ведут разведывательный и патрульный российские корабли.

Три фрегата ВМС стран НАТО, которые вошли в Черное море, уже взяты на сопровождение, передает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Разведывательный корабль "Иван Хурс" и патрульный катер "Василий Быков" наблюдают за фрегатом ВМС Нидерландов "Эвертсен", испанской "Санта Марией" и канадским "Торонто".

Ранее корабли НАТО прошли в Черное море через Босфор и Дарданеллы. Французский военный танкер "Вар" также прибыл в Стамбул, но дальше не пошел. Фрегаты стран Запада планируют провести учения "Морской щит" вместе с украинскими и грузинскими военными.

Член экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов в разговоре с ФАН заявил, что в этот раз в Черное море вошли "прогулочные катера" без американских кораблей.

"В НАТО не нагнетают обстановку в зоне возможного противостояния. Страх прямого столкновения с Россией у США в крови. И поэтому в Черном море сейчас нет ни одного американского корабля. Это значит, что в США и НАТО всерьез относятся к российским военным возможностям. Не хотят испытывать судьбу", - убежден эксперт.

Отметим, что в соответствии с международной Конвенцией Монтре от 1936 года военные корабли государств, не имеющих выхода к Черному морю, имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в разговоре с НСН назвал проход кораблей НАТО "бесполезной акцией".

"Я думаю, что это политическая акция, связанная с поддержкой выборов, которые пройдут на Украине 31 марта, в порядке военно-политической поддержки киевского режима. Но это все является бесполезным, поскольку они вошли в Черное море, зону постоянного и подавляющего превосходства [ВМФ РФ], поэтому они могут быть спокойны и, соблюдая международные морские правила, потом спокойно удалиться", - убежден адмирал.

В начале 2018 года командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди заявлял, что заходящие в Черное море американские эсминцы помогают поддерживать оперативное присутствие США в регионе - в зону ответственности Шестого флота входят Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, особенно подходы к Гибралтару, а также побережье Африки.

"Наше решение о том, чтобы два корабля одновременно находились в Черном море, является профилактикой, а не ответом на антиамериканские действия других стран. По своему функционалу корабли являются гибкими, мобильными силами, а ВМС США способны предоставить надежную защиту интересов нашей страны во всем мире", - подчеркивал он.

По словам Грейди, Черное море является стратегически важным для Вашингтона регионом. Телеканал CNN в своих сюжетах про походы американских эсминцев к берегам России, утверждает, что Штаты наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью - противостоять уже российскому "наращиванию военно-морской мощи".

Заявления Вашингтона по поводу мнимого наращивания Россией своего военного флота в Черном море - "прямая ложь", подчеркивали в Совете Федерации. По словам первого зампреда комитета СФ по обороне Евгения Серебренникова, подобные беспочвенные обвинения призваны отвлечь внимание от усиления США собственного военного присутствия в регионе. Ранее военные источники в Пентагоне сообщили, что ВМС США решили "нарастить присутствие" в Черном море, чтобы напомнить России о себе.

В январе 2019 года сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" взял под контроль все маневры десантного корабля морской пехоты ВМС США "Форт Макгенри" ("USS Fort McHenry") в Черном море, рассказали в РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р Р¤. 7 января американское судно зашло в румынский порт "Констанца".

Представители ВМС США накануне заявили, что "Форт Макгенри" проводит регулярную операцию на Черном море. По словам капитана судна Кайла Рейнса, американцы регулярно работают в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и будут продолжать это делать.

Кроме того Райнс отметил, что Соединенные Штаты "продолжают призывать Украину и Россию к дипломатическому урегулированию их спора". Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления о наращивании военной мощи США в Черном море являются враждебными.

Иван Апулеев