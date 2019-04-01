Глава турецкого МИД исключил перепродажу С-400
Анкара не собирается перепродавать российские зенитные комплексы другим странам, они необходимы Турции для собственных нужд, приводит РИА Новости заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Мы заключили договор с Россией. Турции нужны зенитные комплексы. Ранее мы консультировались со многими странами, обсуждали. Но они не захотели предоставить нам ЗРК. Тогда мы договорились с Россией и подписали контракт. Соглашение подписано, оно в силе
– сказал Чавушоглу.
Сегодня, по его словам, стороны договариваются о дате поставки.
При этом он отметил, что когда третьи страны начинают активно выступать против решения двух других стран, то "это просто идет вразрез с международной политикой".
Министр заявил, что Турция подписала договор с Россией, и их не касается мнение третьих стран. "Почему я должен быть против продукта, который покупаю для себя? И еще важный момент: некоторые детали производятся в Турции", пояснил он.
На вопрос одного из журналистов, нет ли у Анкары планов перепродать российские комплексы, Чавушоглу ответил, что Турция не собирается продавать С-400 третьим странам.
Для чего нам это делать, если мы приобретаем комплексы для собственных нужд
– добавил он.
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