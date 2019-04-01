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01.04.2019
Военное обозрение

Глава турецкого МИД исключил перепродажу С-400

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Анкара не собирается перепродавать российские зенитные комплексы другим странам, они необходимы Турции для собственных нужд, приводит РИА Новости заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Источник изображения: https://twitter.com/MID_RF

Мы заключили договор с Россией. Турции нужны зенитные комплексы. Ранее мы консультировались со многими странами, обсуждали. Но они не захотели предоставить нам ЗРК. Тогда мы договорились с Россией и подписали контракт. Соглашение подписано, оно в силе

– сказал Чавушоглу.

Сегодня, по его словам, стороны договариваются о дате поставки.

При этом он отметил, что когда третьи страны начинают активно выступать против решения двух других стран, то "это просто идет вразрез с международной политикой".

Министр заявил, что Турция подписала договор с Россией, и их не касается мнение третьих стран. "Почему я должен быть против продукта, который покупаю для себя? И еще важный момент: некоторые детали производятся в Турции", пояснил он.

На вопрос одного из журналистов, нет ли у Анкары планов перепродать российские комплексы, Чавушоглу ответил, что Турция не собирается продавать С-400 третьим странам.

Для чего нам это делать, если мы приобретаем комплексы для собственных нужд

– добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Лавров Сергей
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