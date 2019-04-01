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01.04.2019
Военное обозрение

НАТО предложило Грузии восстановить военно-морской флот

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Североатлантический альянс предложил Грузии восстановить Военно-морской флот, как отдельную структуру. С таким предложением в Тбилиси выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, посетивший Грузию 24-25 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

НАТО предлагает Грузии восстановить Военно-морские силы, как отдельную структуру к учениям альянса Agile Spirit, которые будут проведены в августе-сентябре. Впервые с этого года в учения, проводимые ежегодно на территории Грузии, будет включен военно-морской компонент. На учениях будет сделан акцент на усилении безопасности в акватории Черного моря, а у Грузии нет отдельных военно-морских сил, а имеется только Служба береговой охраны, входящая структурно в МВД.

В альянсе считают, что для лучшей совместимости со стандартами НАТО Грузии необходимо восстановить Военно-морской флот страны. При этом не озвучивается, где брать для этого корабли и на какие средства их дальше содержать.

Необходимо напомнить, что грузинский ВМФ перестал существовать после войны 08.08.08, когда почти вся морская составляющая флота Грузии были уничтожены российскими кораблями. Оставшиеся 7 плавсредств были переданы в Службу береговой охраны, а Военно-морской флот был упразднен как отдельный род войск.

В настоящее время Служба береговой охраны имеет на вооружении несколько катеров американской постройки, списанных в США и переданных Грузии. Кораблей, крупнее катера у Грузии нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
NATO
Военные учения
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