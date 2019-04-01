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01.04.2019
Военное обозрение

КНДР заканчивает работы по восстановлению космодрома Сохэ

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Северная Корея заканчивает работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

По данным разведки Южной Кореи, КНДР начала повторный монтаж стартовой площадки еще перед саммитом в Ханое. На сегодняшний день разведка не может выяснить, что это означает, однако можно констатировать, что работы на космодроме почти завершены, заявил один из южнокорейских политиков, присутствовавший на закрытой встрече с представителями Национального разведывательного агентства Южной Кореи.

Как ранее сообщалось, по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 20188 года, Северная Корея пообещала закрыть ракетный полигон в Тончхан-ни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. При этом МАГАТЭ ранее заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбён продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.

Всего же, по данным официальных источников, в Северной Корее находится 104 ядерных объекта, в том числе 40 ключевых, которые должны быть демонтированы в рамках денуклеаризации Корейского полуострова. В их число входят 15 ядерных исследовательских и надзорных объектов, восемь урановых рудников и пять атомных электростанций, объекты по обогащению урана и два полигона для испытаний.

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