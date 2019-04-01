На ульяновском заводе в июне откроется поточная линия сборки Ил-76МД-90А

Она позволит собирать до 18 самолетов в год

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Поточная линия сборки тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А откроется на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП" в июне этого года, сообщил в пятницу ТАСС директор по производству Сергей Платонов.

"В июне мы закончим реконструкцию корпуса производства окончательной сборки и введем в действие поточную линию сборки, после чего на линии начнется сборка первого образца", - сказал он.

По словам Платонова, она будет оснащена 10 станциями и 27 единицами высокоточного оборудования, что позволит нарастить мощности завода. "Поточная линия сборки проектировалась под максимальную мощность 18 самолетов в год при двусменном режиме работы", - уточнил он.

Как отметил директор по производству, на ульяновском предприятии обновлено производство гальваники, заготовительное производство, механо-обрабатывающее производство. Идет обновление станочного парка и инфраструктуры предприятия.

"Уже приобретено и смонтировано более сотни единиц высокоточного высокопроизводительного оборудования. Приобретено более тысячи наименований технологического оборудования на сумму более 5 млрд рублей", - сказал Платонов.

Самолет Ил-76МД-90А

Минобороны России заключило в 2012 году контракт, согласно которому предприятие "Авиастар-СП" должно построить 39 самолетов Ил-76МД-90А для Вооруженных сил РФ. Всего в планах военных - приобретение более 100 таких самолетов.

В этом году "Авиастар-СП" планирует передать Минобороны шесть тяжелых транспортных самолетов. На следующий год запланирован выпуск восьми машин.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Последняя модификация широко известного военно-транспортного самолета отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.