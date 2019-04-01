Войти
01.04.2019
ТАСС

На ульяновском заводе в июне откроется поточная линия сборки Ил-76МД-90А

195
0
0
Двигатели ПС-90А2 под крылом военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А
Двигатели ПС-90А2 под крылом военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Она позволит собирать до 18 самолетов в год

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Поточная линия сборки тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А откроется на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП" в июне этого года, сообщил в пятницу ТАСС директор по производству Сергей Платонов.

"В июне мы закончим реконструкцию корпуса производства окончательной сборки и введем в действие поточную линию сборки, после чего на линии начнется сборка первого образца", - сказал он.

По словам Платонова, она будет оснащена 10 станциями и 27 единицами высокоточного оборудования, что позволит нарастить мощности завода. "Поточная линия сборки проектировалась под максимальную мощность 18 самолетов в год при двусменном режиме работы", - уточнил он.

Как отметил директор по производству, на ульяновском предприятии обновлено производство гальваники, заготовительное производство, механо-обрабатывающее производство. Идет обновление станочного парка и инфраструктуры предприятия.

"Уже приобретено и смонтировано более сотни единиц высокоточного высокопроизводительного оборудования. Приобретено более тысячи наименований технологического оборудования на сумму более 5 млрд рублей", - сказал Платонов.

Самолет Ил-76МД-90А

Минобороны России заключило в 2012 году контракт, согласно которому предприятие "Авиастар-СП" должно построить 39 самолетов Ил-76МД-90А для Вооруженных сил РФ. Всего в планах военных - приобретение более 100 таких самолетов.

В этом году "Авиастар-СП" планирует передать Минобороны шесть тяжелых транспортных самолетов. На следующий год запланирован выпуск восьми машин.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Последняя модификация широко известного военно-транспортного самолета отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.01.2017
У Ил-112 растут крылья
24.08.2016
"Наши самолеты сегодня востребованы как гражданскими авиаперевозчиками, так и Вооруженными силами"
21.08.2015
Эпоха "Илов" продолжается
17.08.2015
Четыре страны заинтересованы в покупке новейшего самолета Ил-76МД-90А
30.06.2015
Очередной серийный Ил-76МД-90А передан на летно-испытательную станцию
30.01.2013
Ил-76МД-90А – жизнь продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века