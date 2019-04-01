Германия не может разобраться с экспортом оружия в Саудовскую Аравию

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Яны Рождественской "Германия не может разобраться с экспортом оружия. За год она поставила коалиции во главе с Саудовской Аравией вооружение на €398 млн", в Германии активизировалась дискуссия о том, стоит ли разрешить экспорт оружия в Саудовскую Аравию. За год она поставила странам коалиции, ведущим войну в Йемене, оружие почти на 400 млн евро, хотя ранее германское коалиционное правительство пообещало этого не делать.

Головной построенный германской компанией Fr. Lürssen Werft на верфи Peene-Werft в Вольгасте для береговой охраны Саудовской Аравии большой сторожевой катер TR 5245 Alriyadh проекта CPV 60, снимок 25.10.2018. Контракт 2013 года стоимостью более 1,5 млрд евро предусматривает строительство Fr. Lürssen Werft для береговой охраны Саудовской Аравии 48 сторожевых катеров трех проектов - 15 катеров проекта TNC 35 длиной 35 м, 30 катеров проекта CSB 40 длиной 40 м и трех больших катеров проекта CPV 60 длиной 60 м. Осенью 2018 года поставки катеров в Саудовскую Аравию по данному контракту были приостановлены германским правительством. На конец марта 2019 года на Peene-Werft, помимо головного катера проекта CPV 60, находились также шесть уже законченных постройкой для саудитов катеров проекта CSB 40 (первые 12 катеров проекта CSB 40 были отправлены в Саудовскую Аравию в 2016-2018 годах) (с) Stefan Sauer / DPA

За первый год работы (с февраля прошлого года) коалиционного правительства христианских демократов и социал-демократов Германия продала коалиции во главе с Саудовской Аравией оружие на €398 млн. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на правительственный ответ на запрос Партии зеленых.

В начале прошлого года ХДС/ХСС и СДПГ пообещали не экспортировать оружие обеим сторонам войны в Йемене. В ноябре прошлого года на фоне скандала с исчезновением журналиста Джамаля Хашокджи немецкие власти и вовсе запретили экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Тем не менее, как следует из официального правительственного ответа на запрос, с марта прошлого года немецкие власти выдали 208 индивидуальных разрешений на экспорт оружия в страны коалиции - помимо Саудовской Аравии это Катар, ОАЭ, Египет и Кувейт. Более половины всей суммы - €255 млн - приходится на Саудовскую Аравию.

В конце этой недели истечет срок запрета на экспорт в Саудовскую Аравию, и Германия должна будет продлить его или же отменить. Как пишут немецкие СМИ, ХДС/ХСС выступает за отмену запрета, а СДПГ выступает за его сохранение.

Ситуация осложняется усиливающимся давлением со стороны Франции: французские власти заявляют, что франко-германские оборонные проекты находятся под угрозой из-за неготовности Германии экспортировать оружие коалиции. Несколько дней назад посол Франции в Германии Анн-Мари Дескот заявила: "Ситуация недопустимая… Реалистичные возможности экспорта на основе ясных и предсказуемых правил - важное условие для выживания европейской оборонной промышленности". Великобритания также выражала недовольство позицией Германии. В числе прочего европейских партнеров Германии беспокоит, что ее позиция по экспорту вооружения может сорвать сделку по продаже 48 истребителей Eurofighter Typhoon за $13,2 млрд Саудовской Аравии.

Поставленные на хранение на верфи Peene-Werft германской компании Fr. Lürssen Werft в Вольгасте уже готовые и недостроенные сторожевые катера проекта CSB 40 для береговой охраны Саудовской Аравии, Снимок 27.03.2019 (с) Stefan Sauer / DPA