ВМС Малайзии намерены приобрести новые катера-перехватчики

ЦАМТО, 29 марта. Двадцать скоростных ударных катеров CB90 ВМС Малайзии, построенных компанией Dockstavarvet (теперь подразделение Saab), планируется заменить новыми скоростными катерами-перехватчиками FIC (Fast Interceptor Craft). Бюджет проекта пока неизвестен.

По информации Navalnews.com, первые катера должны быть поставлены в период с 2020 по 2025 гг., а вторая партия – в начале 2030-х гг.

Перспективный катер FIC будет выполнять те же задачи, что и состоящие на вооружении, но будет больше по размерениям по сравнению с 15-метровым CB90 и получит дистанционно управляемый модуль вооружения.

Как стало известно в рамках выставки LIMA 2019, несколько компаний, большая часть которых базируется в Малайзии, уже разрабатывают решения для удовлетворения потребностей ВМС Малайзии. Среди них – национальная судостроительная компания Marine Technology Company (MTC), которая предлагает свой проект FIC20.

По информации представителя MTC, замена скоростных катеров CB90 в настоящее время является единственной программой для ВМС, которая финансируется Министерством обороны Малайзии.

Длина катера FIC20 с алюминиевым корпусом, который предлагает компания MTC, составляет 20 м. Как заявлено, он обеспечит высокую скорость и оптимальный расход топлива. Два водометных движителя Hamilton HJ403 позволят развивать максимальную скорость 45 узлов. Дальность плавания – до 250 морских миль. На борту могут разместиться 6 членов экипажа и 10 человек десанта.

Компания MTC сотрудничает с бельгийской компанией FN Herstal для интеграции башенного модуля Sea deFNder, являющегося морским вариантом ДУМВ deFNder Medium. Он может быть вооружен 12,7-мм пулеметами FN Herstal, включая FN M3R.