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01.04.2019
bmpd.livejournal.com

Книга Центра АСТ "Мировой рынок вооружений" получила национальную премию

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Рады сообщить, что книга Центра анализа стратегий и технологий "Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы" (под редакцией Константина Макиенко) получила национальную премию "Лучшие книги и издательства 2018 года" в номинации "История". Премия учреждена в 2000 г. Российской государственной библиотекой, "Литературной газетой", Русским биографическим институтом, культурно-просветительским центром "Орден".

Печатную версию книги можно будет приобрести в Москве в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский пер., 12), Книжном клубе в ТЦ "ВДНХ" . В Санкт-Петербурге - на книжной ярмарке в ДК им. Крупской (Синий зал, место 7).

Заказать бумажную версию книги онлайн можно через компанию "CardKit".[i] Оставить заявку можно: на e-mail: cardkit.ru@ya.ru, по тел: +7 (495) 411-21-75. Имеется возможность отправки книги "Почтой России". Компания готова доставить книгу по территории России и за границу. Отправка осуществляется в течение двух дней. Автору заказа отправляется номер для отслеживания бандероли. Оплата осуществляется либо переводом на карту, либо по Epal

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Макиенко Константин
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