Истребители "сбили" более 200 самолетов над Ладожским озером

Более 200 самолетов "противника" условно уничтожили в Карелии летчики Западного военного округа в ходе крупнейшего авиационного учения "Ладога-2019". Экипажи поражали цели как на малых высотах, так и свыше десяти тысяч метров.

Поднимаясь в воздух, летчики должны были обнаружить цель в конкретном районе, перехватить и провести имитационную атаку, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Бортовые и наземные средства контроля позволяли определить степень поражения целей как ракетным вооружением, так и пушечным. Особенность была в том, что военные летчики не знали заранее о местоположении цели и искали ее самостоятельно, захватывали на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе. Условия учений были максимально приближены к боевым.

"РГ" уже рассказывала о том, что в качестве воздушных мишеней на учениях используют авиационные бомбы. Они представлены в виде гирлянды со светящимися элементами. Их выбрасывают с парашютом на высотах от предельно малых до 10-12 километров. Самолеты в одиночку и в паре выпускали по мишеням управляемые ракеты.

Всего за время учений провели более 70 дневных вылетов и свыше 60 - в ночное время. Экипажи выпустили порядка 150 управляемых ракет. По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушных границ РФ.

В учениях "Ладога-2019" участвуют более 70 экипажей Западного военного округа, свыше одной тысячи военнослужащих технического состава на шести аэродромах. Летают экипажи на самолетах МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2.

Светлана Цыганкова