Войти
01.04.2019
Российская газета

Истребители "сбили" более 200 самолетов над Ладожским озером

185
0
+1

Более 200 самолетов "противника" условно уничтожили в Карелии летчики Западного военного округа в ходе крупнейшего авиационного учения "Ладога-2019". Экипажи поражали цели как на малых высотах, так и свыше десяти тысяч метров.

Поднимаясь в воздух, летчики должны были обнаружить цель в конкретном районе, перехватить и провести имитационную атаку, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Бортовые и наземные средства контроля позволяли определить степень поражения целей как ракетным вооружением, так и пушечным. Особенность была в том, что военные летчики не знали заранее о местоположении цели и искали ее самостоятельно, захватывали на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе. Условия учений были максимально приближены к боевым.

"РГ" уже рассказывала о том, что в качестве воздушных мишеней на учениях используют авиационные бомбы. Они представлены в виде гирлянды со светящимися элементами. Их выбрасывают с парашютом на высотах от предельно малых до 10-12 километров. Самолеты в одиночку и в паре выпускали по мишеням управляемые ракеты.

Всего за время учений провели более 70 дневных вылетов и свыше 60 - в ночное время. Экипажи выпустили порядка 150 управляемых ракет. По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушных границ РФ.

В учениях "Ладога-2019" участвуют более 70 экипажей Западного военного округа, свыше одной тысячи военнослужащих технического состава на шести аэродромах. Летают экипажи на самолетах МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
01.04.2019
На учениях "Ладога" уничтожены самолеты условного противника
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
16.12.2014
Обретая небо
25.09.2013
Авиационный разнобой
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
27.08.2009
С выставки - в строй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века