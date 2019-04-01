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01.04.2019
Российская газета

В России успешно завершили госиспытания новейшего ЗРК "Сосна"

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Источник изображения: rg.ru

В России успешно завершили испытания новейшего зенитного ракетного комплекса "Сосна". Разработали ЗРК в Конструкторском бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана.

Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор предприятия Валерий Макеев. Он добавил, что зенитный ракетный комплекс "Сосна" можно применять в любых погодных условиях и в любое время суток. Кроме того, ЗРК отличается эффективностью, точностью и дальностью поражения воздушных целей, живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией действий и быстрой реакцией.

Впервые "Сосну" показали на форуме "Армия-2018". В основе комплекса - высокоточная зенитная управляемая ракета 9М340 "Сосна-Р". Их 12. Дальность поражения - до десяти километров, по высоте - до пяти.

Кстати, высокоточной ракетой "Сосна-Р" с лазерной системой наведения дооснастят и зенитный артиллерийский комплекс корабельного базирования "Палаш". Управляющий директор Валерий Макеев отметил, что на вооружении ВМФ РФ стоят более десяти "Палашей", которые в будущем получат управляемые ракеты "Сосна-Р".

Зенитный комплекс "Палаш" предназначен для обороны кораблей и стационарных объектов от высокоточного оружия, воздушных объектов и для обстрела морских и наземных целей. Стоят "Палаши" на фрегатах проекта 22350, корветах типа "Гепард 3.9", а также ракетном катере Р-60.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Сосна
Компании
КБточмаш Нудельмана
Проекты
22350
АРМИ-20XX
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