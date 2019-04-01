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01.04.2019
РИА Новости

Ростех предложил Малайзии совместно строить суда и вертолеты

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Судно на подводных крыльях "Комета 120М"
Выгрузка в Севастополе для дооснащения на ООО "Судоремонтный завод "Персей" головного пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" проекта 23160 (заводской номер 02701), построенного на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске, 16.11.2017.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Вымпел" / www.vympel-rybinsk.ru

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 29 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия предложила Малайзии совместно выпускать суда на подводных крыльях типа "Комета" и гражданские вертолеты "Ансат", сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Ростеха Виктор Кладов.

Оружейная выставка LIMA-2019 проходит в Лангкави (Малайзия) с 26 по 30 марта.

"Мы сказали, что готовы не только поставлять, но и в кооперации на малайзийских верфях производить суда на подводных крыльях типа "Комета", которые в три-четыре раза будут быстрее перевозить пассажиров. Это, например, сократило бы поездку из острова Пенанг в Лангкави с утомительных четырех часов до комфортного часа", - сказал Кладов.

Кроме того, по его словам, Россия также выразила готовность собирать вертолеты типа "Ансат" в Малайзии, чтобы это был местный продукт. "Это будет крупноузловая сборка, но мы готовы часть элементов производить на мощностях местных предприятий", - сказал Кладов.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Ростех
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