Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Санкции негативно сказываются на борьбе России с международными террористами, заявил в пятницу начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

"Вместе с тем нельзя не отметить, на нашей деятельности [борьба с терроризмом] негативно сказываются конъюнктурные политические соображения, сложившаяся ныне атмосфера взаимных претензий - санкций", - заявил Ильиных, выступая с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

Как именно санкции мешают бороться с террористами, начальник главка не уточнил. До этого представители профильных российских ведомств неоднократно отмечали, что контакты, в частности, с США по тематике борьбы с терроризмом продолжаются, несмотря на обострение двусторонних отношений.