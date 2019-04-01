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01.04.2019
РИА Новости

Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД

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Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Санкции негативно сказываются на борьбе России с международными террористами, заявил в пятницу начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

"Вместе с тем нельзя не отметить, на нашей деятельности [борьба с терроризмом] негативно сказываются конъюнктурные политические соображения, сложившаяся ныне атмосфера взаимных претензий - санкций", - заявил Ильиных, выступая с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

Как именно санкции мешают бороться с террористами, начальник главка не уточнил. До этого представители профильных российских ведомств неоднократно отмечали, что контакты, в частности, с США по тематике борьбы с терроризмом продолжаются, несмотря на обострение двусторонних отношений.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
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1 комментарий
№1
01.04.2019 01:39
А разве прежде было иначе?! В США сняли фильм в котором убийцу женщин и детей Басаева назвали борцом за свободу и фильм получил оскара...Этим все сказано...а этот Олег Ильиных видимо живет в (параллельной реальности) и явно не соответствует занимаемой должности...
-1
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