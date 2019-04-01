Война с Россией будет вестись украинскими руками

США и их европейские союзники по НАТО в ходе предстоящей встречи могут договориться об активизации поддержки Украине в деле ее сопротивления действиям России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушании в Конгрессе.

"Я надеюсь, что на следующей неделе, когда приедут наши коллеги по НАТО, мы сможем анонсировать новую серию действий, которые мы будем предпринимать вместе, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и в регионе в целом", - заявил Помпео, передает "Голос Америки".

Помпео выразил сомнение в том, что США в этом плане уже сделали все, что в их силах. Госсекретарь не уточнил, какие именно меры могут принять союзники. По его словам, США "постоянно оценивают" правильность комбинации предоставляемых ресурсов.

"Это не только видимые инструменты - оружие и боеприпасы, - но и обмен разведданными", - пояснил Помпео.