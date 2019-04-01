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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Американские пилоты не хотят уподобляться французским летчикам

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Источник изображения: vpk-news.ru

США прекратили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer.

ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer из-за проблем с системой катапультирования. Аналогичные случаи происходили недавно с французскими летчиками (ВПК, "Французские летчики перепутали кнопки на панели управления").

Во время обычной проверки выяснилось, что как минимум на одном бомбардировщике катапультные кресла срабатывают нештатно из-за неправильно установленного тормозного парашюта.

Полеты бомбардировщиков прекращены на неопределенное время, необходимое, как сказано в сообщении ВВС, для  тщательного осмотра каждого самолета. Браун отметил, что все B-1 в настоящее время находятся в пределах Соединенных Штатов.

Это не первый инцидент, связанный с неправильной работой системы катапультирования B-1 Lancer.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
В-1В Lancer
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