Американские пилоты не хотят уподобляться французским летчикам

США прекратили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer.

ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer из-за проблем с системой катапультирования. Аналогичные случаи происходили недавно с французскими летчиками (ВПК, "Французские летчики перепутали кнопки на панели управления").

Во время обычной проверки выяснилось, что как минимум на одном бомбардировщике катапультные кресла срабатывают нештатно из-за неправильно установленного тормозного парашюта.

Полеты бомбардировщиков прекращены на неопределенное время, необходимое, как сказано в сообщении ВВС, для тщательного осмотра каждого самолета. Браун отметил, что все B-1 в настоящее время находятся в пределах Соединенных Штатов.

Это не первый инцидент, связанный с неправильной работой системы катапультирования B-1 Lancer.