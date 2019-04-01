Ужесточается наказание за оскорбление госсимволов власти

29 марта вступил в силу закон, вводящий ответственность за оскорбление символов государственной власти.

Повышенные штрафы предусмотрены для тех, кто оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за распространение таких материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение - штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если же преступление было совершено повторно, гражданин ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, то штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.