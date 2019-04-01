"Люди будут голодать": Бразилия гонит Россию из Венесуэлы

Бразилия требует от России увезти своих военных из Венесуэлы

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу потребовал от России отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы. По мнению политика, поддержка Москвой действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро может усугубить социально-экономический кризис в стране. Араужу добавил, что прибытие в Венесуэлу военспецов из РФ свидетельствует о слабости Мадуро.

Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы - с таким требованием выступил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Reuters.

"Если их идея в том, чтобы Мадуро оставался у власти подольше, то это означает, что все больше людей будут голодать и бежать из страны, и человеческая трагедия в Венесуэле усугубится",

- заявил глава бразильского МИДа. Он подчеркнул, что прибытие военспецов из России в Венесуэлу указывает на "слабость режима Мадуро". По словам Араужу, поддержка Москвой президента Мадуро только сделает социально-экономический кризис в Венесуэле еще глубже.

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу. Он отметил, что российским солдатам необходимо покинуть Венесуэлу. "Россия должна уйти", - подчеркнул Трамп. На вопрос, как это можно сделать, президент США ответил: "посмотрим". "Все варианты открыты", - заключил американский лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова Трампа: двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны волновать третьи страны.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу", - добавил Песков.

Помимо этого, он подчеркнул, что США никто не указывает, где им можно присутствовать, а где нельзя. В связи с этим Песков высказал надежду на взаимное уважение к праву России выстраивать с любыми странами выгодные для нее отношения.

Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, заявил в свою очередь, что присутствие российских военных в Венесуэле обусловлено "нормальными" отношениями между странами.

Ушаков, отвечая на заявление Трампа, отметил, что ему нравится комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по этому вопросу - в ответном заявлении она вспомнила войну в Сирии и в очередной раз подчеркнула, что войска США там находятся незаконно. "Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы] делается", - подчеркнул помощник Путина.

24 марта транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле. По данным местных СМИ,

пассажиров рейса встретили представитель Нацгвардии Венесуэлы и российские дипломаты. По словам дипломатического источника в Каракасе, военные прибыли из России "для участия в двусторонних консультациях".

По данным газеты El Comercio, во главе 99 военных специалистов стоит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Источник в дипломатическом сообществе заявил РИА "Новости", что военные прибыли из России "для участия в двусторонних консультациях". По его словам, "ничего загадочного" в этом визите нет - прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных много лет назад.

В декабре 2018 года РФ отправила два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу для совместных учений. Трансатлантический перелет вызвал негативную реакцию в США - "белые лебеди" способны нести на себе ядерные заряды.

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо, передает ФАН.

Еще около 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. - Перу, и 250 тыс. человек уехали в Эквадор.

США поддерживают самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. 21 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил "финансово задушить" власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, передает НСН. Он также потребовал освободить секретаря Хуана Гуайдо, который, по сообщениям СМИ, был задержан в Венесуэле.

Иван Апулеев