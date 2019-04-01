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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Дыры "Железного купола"

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Эффективность системы ПВО Израиля сильно преувеличена

Противовоздушная оборона еврейского государства считается одной из самых совершенных и продвинутых. По крайней мере, так утверждают представители Тель-Авива и симпатизирующие им военные эксперты.

Впрочем, нет никаких веских причин, чтоб в этом сомневаться – на военные расходы в Израиле не скупятся, к тому же еще и США оказывает немалую поддержку по линии оборонных программ, в результате чего израильская армия оснащена самым современным и высокотехнологичным оружием.

Вот только израильским системам ПВО и ПРО противодействовать настоящему, серьезному противнику приходилось последний раз в 70-х годах прошлого столетия. Сейчас зенитчики еврейского государства противостоят исключительно ракетным атакам движения ХАМАС.

В распоряжении этой организации находятся кустарно изготовленные ракеты "Кассам". Эти крайне примитивные устройства напоминают увеличенные ракеты для фейерверков, только оснащенные боеголовками – труба с пороховым двигателем. Наводка их осуществляется по принципу "в ту сторону", и попадания, соответственно, носят случайный характер.

С этими ракетами система ПВО ЦАХАЛ "Железный купол" (Iron Dome) до недавнего времени справлялась успешно. Причем автоматизированная система управления пусковыми устройствами просчитывала траекторию полета "Кассамов", и если она пролегала вдали от населенных пунктов и не представляла угрозы, перехват не осуществлялся. Что позволяло сохранять противоракету, стоимость которой, наверное, равняется цене пары сотен "Кассамов".

Впрочем, с недавнего времени "Железный купол" начал "пасовать" даже перед этими кустарными поделками. Так 14 марта система не смогла осуществить перехват двух ракет, взорвавшихся на территории населенного пункта. К счастью, обошлось без жертв.

А вот уже 25 марта через "дыру" в "Железном куполе" "Кассам" ударил по поселку Мишмерет, расположенному в 34 км к северу от Тель-Авива, ранив 7 человек (троих детей и четверых взрослых), разрушив дом и уничтожив несколько автомобилей.

Предполагается, что ракета была запущена из района Рафах в южной части Сектора Газа и пролетела над территорией Израиля более сотни километров.

Данные эпизоды полностью опровергают заверения Тель-Авива о способности Iron Dome полностью контролировать воздушное пространство над Израилем и обеспечить абсолютную защищенность израильтян от любых атак с воздуха.

Как мы видим, ХАМАС убедительно опровергает эти утверждения. Если система не в состоянии справиться даже с этим примитивным "оружием", то как она будет противостоять, скажем, куда более совершенным ракетам иранского производства, состоящим, в том числе и на вооружении "Хизболлы".

А учитывая агрессивные действия Израиля в Ливане и в Сирии, возможность таких обстрелов, как ответных шагов, исключать нельзя. Именно такими вопросами сейчас задаются в еврейском государстве, и очередной провал системы ПВО может иметь серьезные политические последствия для власти, которая, по сути, дезинформировала израильскую общественность о степени защищенности страны. Поскольку все это происходит в преддверии выборов, пренебрегать этим нельзя.

Именно поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, досрочно вылетел в Израиль. И чтобы как-то компенсировать досадный провал ПВО, ЦАХАЛ наносит массированные удары по Сектору Газа.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
США
Продукция
Железный купол
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