Крепкий орешек для Т-72Б3

Старина "Абрамс" усиленно омолаживается

Наблюдая, как мы третий год обкатываем в войсках Т-14, наши потенциальные партнеры думают о своем. В СМИ просачиваются снимки и оценки танков "Абрамс", прошедших модернизацию по новому пакету обновлений и получивших имя M1А2С. Ранее программа называлась M1А2 SEPv3, но изменения оказались столь глубокими, что военные решили дать этой версии "Абрамса" новое название. Первые партии M1А2С уже в войсках, к 2021 году ожидается модернизация в общей сложности 320 единиц.

Американцы уже разрабатывают следующий проект - M1А2D. Судя по имеющейся информации и названию, в этой версии нас не ждет серьезных новшеств. В войска эти машины начнут поступать после 2021 года и закупки продолжатся минимум до середины 20-х, так что мы уже сегодня можем предполагать, каким будет основной танк вероятного противника через 5-6 лет.

Немного о модернизации

"Абрамсу" со 120-мм пушкой в этом году стукнет 35 лет. Возраст серьезный, но американец старается держаться. Помогают серьезные бюджеты, выделяемые на модернизацию танка. На этот раз речь идет о шести миллионах за машину. У нас постройка нового Т-14 обходится в меньшую сумму, чем модернизация старого "Абрамса". Но у американцев есть такие деньги, они могут себе это позволить.

Еще одна причина – технологичность и широкие возможности для внесения изменений в конструкцию. Например, бронирование башни имеет слоистую структуру, и наполнитель, находящийся между металлическими листами, можно менять. Кроме того, американцы не стесняются большой массы танка, что существенно расширяет возможности для экстенсивной защиты.

Конечно, из рухляди танк четвертого поколения не сделаешь, но американцы стараются как могут.

Вспомним основные особенности "Абрамса".

Это довольно крупный танк, он на метр с лишним длиннее Т-72Б3, шире его, выше. Имеет большое внутреннее пространство.

Очень мощное лобовое бронирование вкупе с довольно посредственной защитой бортов и двигательного отсека.

Ходовые качества серьезно зависят от условий эксплуатации и весьма невысоки ввиду серьёзной массы танка, которая добралась до 63 тонн.

Живучая 120-мм пушка и весьма своеобразный боекомплект с зубастым подкалиберным снарядом. Автомат заряжания отсутствует, экипаж из четырех человек.

Прекрасная электронная начинка и отличные средства наблюдения.

“Постройка нового Т-14 обходится в меньшую сумму, чем модернизация старого "Абрамса" ”

Активная защита

Впервые на серийных "Абрамсах" используется активная защита. Так как американская промышленность не родила ничего примечательного, а украинский "Заслон" вызывает безграничный скептис, выбор пал на хорошо зарекомендовавшую себя в реальных боях израильскую "Трофи".

Принцип действия нам знаком по "Афганиту": радар с четырьмя фазированными антенными решётками засекает пущенный ПТУР или реактивную гранату, бортовой компьютер вычисляет траекторию полета и подает сигнал на отстрел противоснаряда, уничтожающего угрозу на безопасном для танка расстоянии. Израильтяне божатся, что уничтожение безопасно и для пехотинцев, сопровождающих танк, но стараются держать своих солдат позади и подальше от "Меркав", оборудованных "Трофи". Кстати, комплекс умеет автоматически перезаряжаться.

Ничего не скажешь, КАЗ работает хорошо. Конечно, "Абрамс" от этого не становится неуязвимым, однако защищенность повышается очень серьёзно. Единственные существенные минусы конкретно этого "Трофи" – то, что он, во-первых, не в состоянии сбивать снаряды противника, а во-вторых, не использует оптико-электронное подавление.

Еще брони, еще

Американцы решили увеличить защиту передней проекции, навесив дополнительные накладные листы комбинированной брони на нижнюю часть корпуса и башню. Поговаривают, что эквивалент лобовой защиты достиг 800 - 900 мм. Стоит ожидать, что были прикрыты некоторые слабые места, потому как в самых "толстых" элементах, бронирование и раньше достигало 900 мм. Если это так, то из всей номенклатуры российских подкалиберных снарядов в лоб "Абрамса" будет уверенно брать лишь "Вакуум-1", стрельбу которым могут вести только новый Т-90М и Т-14.

Днище дополнительно усилили для борьбы с минами. В результате этих изменений масса танка выросла до 66,8 тонны. И это совсем нехорошо.

Динамическая защита

Разработчики наконец-то решили что-то сделать со слабым бортовым бронированием и пошли на не свойственный американской конструкторской мысли ход: повесили блоки с динамической защитой. О её устройстве, конечно же, ничего не известно, но чисто визуальное сравнение с последними российскими разработками позволяет сделать выводы явно не в пользу "Абрамса".

Но очевидно, что с динамической броней ему будет гораздо безопасней.

Снаряды

Уже говорилось, что у "Абрамсов" весьма своеобразная боеукладка. Раньше она выглядела так.

Подкалиберный кумулятивно-осколочный с неконтактным взрывателем – этакая многофункциональная мечта в полмиллиона рублей за каждый выстрел, живое воплощение американского стремления совместить все в одном. Жжет легкую технику и танки в борт кумулятивной струей, сечет пехоту осколками, а вертолеты сбивает за счет скорости и дистанционного подрыва.

Подкалиберный бетонобойно-фугасный – для разрушения укреплений.

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд для поражения тяжелой бронетехники.

Картечный ввели в 2003 году для борьбы с пехотой на близких расстояниях – до 500 метров. В прямом смысле при стрельбе из ствола вылетает вольфрамовая картечь…

Осколочно-фугасных, как видите, не наблюдается – от них "Абрамсам" рвет башню при попадании противника в боеукладку. Но, видимо, американские генералы подумали и решили – другие же как-то ездят – и сократили номенклатуру до двух снарядов:

ХМ1147 – "фугасный многоцелевой с трассером", а в нашей классификации осколочно-фугасный с программируемым взрывателем. Хороший снаряд для самых разных задач.

M829E4 – новый бронебойный оперенный подкалиберный снаряд пятого поколения. Предположительно бронепробиваемость составит 830-870 мм с дистанции в 2000 метров.

На примере эволюции снарядов можно наблюдать, как "Абрамс" из этакого противотанкового танка превратился в обычный.

Боевой модуль

Наконец командир танка перестанет светить своими солнцезащитными очками на всю округу при попытке начать стрельбу из пулемета. Теперь у него появился дистанционно управляемый боевой модуль – конец 2010-х годов все-таки. Но второй пулемет заряжающего так и остается с ручным управлением, только что прикрыт щитком с бронестеклами.

Все, как в прошлый раз

Из более мелких изменений стоит упомянуть, что вспомогательная силовая установка, которая раньше загоралась от хорошей пулеметной очереди переехала на новое место под броню корпуса. Появилась система автоматического отслеживания технического состояния танка.

Прицелы, новые дисплеи, цветные камеры высокой четкости – все это тоже меняется, но оно и в прошлых модификациях осовременивалось, ничего нового в приверженности американцев цифровому хай-теку нет.

Кто вы, мистер "Абрамс"?

Новый M1А2С, безусловно, стал гораздо более защищенным. Это основной эффект от модернизации. Тому же Т-72Б3 стало значительно сложнее поразить "американца". Но не невозможно. Пару-тройку осколочно-фугасных снарядов с дистанции 3-4 км, и лишившегося радаров КАЗ "Абрамса" можно расстреливать управляемыми ракетами, находясь при этом вне зоны пробития даже его новыми подкалиберными снарядами. Это, конечно, если "Абрамса" удастся обнаружить раньше.

Точно здесь одно: американские танки стали опаснее, их конструкторы стараются выжить максимум из старичка "Абрамса".

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер",