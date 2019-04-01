Вместо калашниковых – итальянские винтовки

В клуб любителей "Беретты" вступает Румыния

Проверенное советское оружие решено заменить итальянским. Завод в городе Плопень в сотрудничестве с "Береттой" (Beretta) начнет выпуск автомата ARX-160, сообщил румынский министр экономики Николае Беделеу.

"Это оружие уже нами опробовано. Мы провели переговоры с итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор", – делится радостью Беделеу, подчеркивая, что румынская армия должна отказаться от калашниковых ради соответствия стандартам НАТО. Министр добавил, что ARX-160, изготовленные в Плопене, будут предназначаться не только для вооруженных сил страны, часть произведенных в Румынии лицензионных автоматов планируется экспортировать.

5,56-мм Beretta ARX-160, именуемая в Италии и вообще на Западе штурмовой винтовкой, сконструирована по программе Soldato Futuro ("Солдат будущего"). Оснащается 40-мм подствольным гранатомётом GLX 16O и электронно-оптическим прицелом с дневным, ночным и обычным оптическим каналами, лазерным дальномером и баллистическим компьютером для гранатомёта. Штaтнo винтoвкa кoмплeктуeтcя oткpытым пpицeлoм c мушкoй и цeликoм, pacпoлoжeнными нa cклaдныx быcтpocъeмныx ocнoвaнияx.

Автоматика ARX-160 основана на отводе пороховых газов из канала ствола, поршень имеет короткий ход. Двусторонний предохранитель-переводчик режимов огня обеспечивает возможность стрельбы одиночными и непрерывными очередями. Корпус винтовки – пластмассовый, но показатели его прочности выше, чем у металла в полтора раза, заверяет производитель.

“ Ударно-спусковой механизм, делающий возможным ведение огня с отсечкой по три патрона, позаимствовали у польского Tantal”

На ствольной коробке и цевье имеются планки Пикатинни. Складной пластиковый приклад регулируется по длине (5 позиций). Стандартный 406-мм ствол можно быстро заменить в полевых условиях на укороченный 305-мм или усиленный (406 мм). По обеим сторонам ствольной коробки расположены окна гильзовыбрасывателя (переключения между ними осуществляются нажатием острым твёрдым предметом, например, пулей) на поперечный штифт, находящийся в задней части ствольной коробки).

Масса ARX-160 – 3 кг, длина со сложенным/разложенным/выдвинутым прикладом – 750/950/1000. Емкость коробчатого магазина – 30 патронов (расширенные магазины – на 60-100 патронов типа STANAG). Скорострельность – 700 выстрелов в минуту, эффективная дальность – до 600 м. Боеприпасы – 5,56х45 мм (зaмeнa cтвoлa, пaтpoнникa и зaтвopa пoзвoляeт пpимeнять 5,45x39, 7,62х39, 6,8х43).

Напомним, что Румыния получила от СССР лицензию на производство автоматов Калашникова в 1963 году. PM md63 отличается от АКМ выгнутой вперед рукоятью, сделанной одним целым с деревянным цевьем. Все остальное – аналогично советскому образцу, вплоть до мелких деталей. Питается румынская реплика из магазина вместимостью 30 патронов 7,62х39 мм. Длина – 870 мм (ствол – 415 мм), масса автомата без боеприпасов – 3,7 кг, темп автоматического огня – 600 выстрелов в минуту.

В 1965 году появился вариант румынского "калаша" PM md65 со складывающимся вниз прикладом и рукоятью с измененными изгибом и формой, ставшей более плавной. Длина оружия со сложенным и разложенным прикладом составляла 635 и 873 мм соответственно, ствол остался прежний. Масса – 3,6 кг.

К 1983 году румынам удалось путем модернизации PM md63 разработать автомат PM md86 под патрон 5,45х39. Приклад взяли от восточногерманского Мрi-K-74, но в отличие от производимого в ГДР образца, он мог быть и фиксированным. Ударно-спусковой механизм, делающий возможным ведение огня с отсечкой по 3 патрона, позаимствовали у польского Tantal. Дополнительная рукоять, выполненная одним целым с цевьем, имелась не всегда. Ее наличие или отсутствие зависело от рода войск, для которых оружие предназначалось.

На PM md86 устанавливается подствольный гранатомет. Длина автомата с фиксированным прикладом – 940 мм, со складывающимся — от 735 до 940 мм (в разложенном состоянии), длина ствола – 415 мм. Масса без патронов с фиксированным прикладом – 3,4 кг, со складывающимся – 3,1 кг. Темп автоматического огня – 700 выстрелов в минуту.

Имелась укороченная версия с длиной ствола 302 мм и мушкой, перенесенной на трубку для отвода пороховых газов. Модель предназначалась, в основном, для экипажей бронетехники.

Позднее румыны решили возобновить выпуск своих "калашей" под патрон 7,62 мм. Так появились PM md90 со складывающимся и фиксированным прикладами, только этим в целом и отличавшиеся от PM md63 и md65.

Все названные выше образцы активно поставлялись за рубеж, принося Румынии хорошую прибыль. Интересно, остановит ли страна их производство. И сможет ли АRX-160 столь же успешно экспортироваться. Ведь пока итальянскую штурмовую винтовку покупают только Албания, Египет, Казахстан, Мексика и Туркмения, причем – малыми партиями для спецназовцев.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",