"Хинду" объясняет: в чем важность "миссии Шакти"? (The Hindu, Индия)

Индия заявила об уничтожении цели, находившейся на низкой околоземной орбите, в ходе испытания противоспутникового оружия. Что это значит для страны и мира, разбирается военный обозреватель «Хинду», подчеркивающий, что Индия стала четвертым членом мирового «космического клуба».

История противоспутникового оружия уходит корнями во времена холодной войны

В среду премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что противоракетная система A-SAT, произведенная Организацией оборонных исследований и разработок, успешно уничтожила спутник на околоземной орбите. Благодаря этому испытанию, получившему название "Миссия Шакти", Индия стала четвертой страной, обладающей этой технологией, наряду с США, Россией и Китаем.

Что такое противоспутниковое оружие?

Это ракетные системы, предназначенные для атаки по спутникам. До этого момента о возможности сбивать спутники с земли или воздуха сообщали только Соединенные Штаты, Китай и Россия.

У разработок таких систем долгая история. Разработки подпитывались холодной войной, финансирование на них то увеличивалось, то сокращалось. В эпоху холодной войны/ космической гонки последними использовали противоспутниковое оружие США. В1985 году они уничтожили собственный спутник P-781, предназначенный для исследования солнечной радиации. Тема противоспутникового оружия вновь стала актуальной после того, как 11 января 2007 испытание такой ракеты провел Китай. Правительство официально подтвердило эту информацию только 23 января после сообщений нескольких американских СМИ. Удар пришелся на китайский метереологический спутник FY-1C, находящийся на высоте 865 километров (537 миль). Год спустя США провели операцию "Жгучий мороз" - кодовое название для перехвата и уничтожения неработающего спутника USA-193 Национального управления военно-космической разведки США.

На что на сегодняшний момент способна Индия?

Хотя во время "Миссии Шакти", видимо, удалось поразить объект в космосе, Индия давно разработала технологии для перехвата ракеты. В 2011 году модифицированная ракета "Притхви" имитировала траекторию баллистической ракеты дальностью 600 километров. На разных этапах ракету "противника" отслеживали радары, которые в режиме реального времени передавали информацию в Центр управления полетами, чтобы запустить усовершенствованную ракету-перехватчик. Перехватчик был направленного действия, чтобы непосредственно перед взрывом приблизиться как можно ближе к объекту и разрушить его.

Что нового в системе противоспутникого оружия?

В среду премьер-министр Нарендра Моди объявил об успешной "операции Шакти", в результате которой Индия сбила спутник. Он назвал это "редким достижением", открывает стране доступ в эксклюзивный клуб космических сверхдержав.

Спутник находился на расстоянии около 300 километров от Земли, но нет никаких подробностей о его принадлежности и целях применения. Неясно и то, почему для испытания выбрали именно его.

Индия давно занимается разработками противоспутникового оружия. В 2018 году генеральный директор Организации оборонных исследований и разработок доктор В.К. Сарасват заявил, что страна располагает "всеми необходимыми составляющими", чтобы использовать противоспутниковое оружие.

Джейкоб Коши (Jacob Koshy)

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