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01.04.2019
ТАСС

Госиспытания топливозаправщика Ил-78М-90А завершатся в 2021 году

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Самолет-заправщик Ил-78М
Самолет-заправщик Ил-78М.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Tyurpeko

В декабре 2018 года самолет выполнил первый испытательный полет

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Государственные испытания модернизированного топливозаправщика Ил-78М-90А будут завершены в 2021 году, сообщил в пятницу ТАСС управляющий директор АО "ОАК-ТС" (входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) Владимир Семенов.

"В прошлом году мы завершили создание опытного образца самолета-заправщика, и он находится на заводских летных испытаниях. Мы ожидаем в 2021 году завершения госиспытаний. Принимаем все меры, чтобы ускорить этот процесс", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года топливозаправщик Ил-78М-90А выполнил первый испытательный полет на аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный.

Новый самолет

Новый топливозаправщик Ил-78М-90А создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов. Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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