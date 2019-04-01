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01.04.2019
Российская газета

Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

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Минобороны России опубликовало эффектное видео с учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

По легенде маневров, саперам необходимо было обеспечить проход танков и мотострелковых подразделений через укрепленный район боевиков. Дорогу через мины поле расчистила установка разминирования УР-77 - она выпускает два взрывчатых шнура на реактивной тяге, те падают на минное поле, взрываются и расчищают колею, пригодную для прохода танков. Новейшая машина разграждения ИМР-3М на базе Т-90 споро превратила изрытую взрывами землю в дорогу, по которой пошли БТР и броневик "Тайфун" из верхнего люка которого для острастки постреливал пулеметчик.



Штурмовые саперы умеют не только находить и ставить мины, но и захватывать здания с засевшими внутри боевиками, что и было продемонстрировано на следующем этапе учений. Группа инженерного спецназа в тяжелом снаряжении закидала противника гранатами, оглушила ураганным огнем из автоматов и ворвалась в здание. Боец, шедший первым, прикрывал всю группу бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями.

- Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации, - рассказали военные. Схожая система применяется и в ВМФ России.


Антон Валагин

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