Видео: саперный спецназ РФ применил галлюциногенное оружие

Минобороны России опубликовало эффектное видео с учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

По легенде маневров, саперам необходимо было обеспечить проход танков и мотострелковых подразделений через укрепленный район боевиков. Дорогу через мины поле расчистила установка разминирования УР-77 - она выпускает два взрывчатых шнура на реактивной тяге, те падают на минное поле, взрываются и расчищают колею, пригодную для прохода танков. Новейшая машина разграждения ИМР-3М на базе Т-90 споро превратила изрытую взрывами землю в дорогу, по которой пошли БТР и броневик "Тайфун" из верхнего люка которого для острастки постреливал пулеметчик.

Штурмовые саперы умеют не только находить и ставить мины, но и захватывать здания с засевшими внутри боевиками, что и было продемонстрировано на следующем этапе учений. Группа инженерного спецназа в тяжелом снаряжении закидала противника гранатами, оглушила ураганным огнем из автоматов и ворвалась в здание. Боец, шедший первым, прикрывал всю группу бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями.

- Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации, - рассказали военные. Схожая система применяется и в ВМФ России.

Антон Валагин