Войти
01.04.2019
Российская газета

Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением

183
0
0
Источник изображения: Т атьяна Андреева/РГ

В России начались работы по созданию нового радиоуправляемого танкового 125-мм снаряда. Перспективный танковый выстрел должен прийти на смену боеприпасам комплекса "Кобра", принятым на вооружение в 1976 году.

"На базе научно-технического задела, полученного при разработке серийного танкового управляемого снаряда "Кобра", ведутся перспективные разработки", - сказал РИА Новости управляющий директор "КБ Точмаш имени Нудельмана" Валерий Макеев.

Отметим, что комплекс управляемого вооружения танка с радиокомандным наведением "Кобра" начал разрабатываться в 1968 году, и спустя восемь лет был принят на вооружение Советской армии. Стрельба его боеприпасами велась из штатной гладкоствольной 125-мм танковой пушки. За характерный звук при выстреле в НАТО его назвали Songster - "Певун". Новое вооружение давало преимущество советским танкиста в борьбе с бронетехникой противника на дистанции до пяти километров, когда применение кумулятивных и подкалиберных снарядов малоэффективно или нецелесообразно.

С развитием технологий на смену "Кобре" пришли комплексы "Свирь" и "Рефлекс". За высокие характеристики комплекс "Рефлекс-М" в НАТО получил обозначение Sniper - "Снайпер". Боеприпасы комплекса "Рефлекс" обладают большой бронепробиваемостью, которая составляет около 900 миллиметров без динамической защиты. При эксплуатации они не требуют дополнительного обслуживания и остаются боеспособными, аналогично артиллерийскому снаряду, на протяжении всего срока службы.

Главное преимущество снаряда "Инвар" - многократное увеличение фугасного и осколочного действия по цели в сочетании с высокой точностью попадания. Использование двухблочной боевой части и применение новых высокоэнергетических взрывчатых составов позволило разместить в ограниченном объеме заряд, эффективность которого в 2-3 раза превосходит действие существующих боеприпасов такого же калибра.

Снаряд поражает цели на дистанции от 75 до 5000 метров. Система управления полуавтоматическая - по лазерному лучу.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3УБК20
Компании
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
Проекты
NATO
Похожие новости
17.06.2014
Александр Денисов: идут испытания "Панциря" в Арктике
12.03.2014
«Пальма» первенства в защите и нападении
02.04.2012
Зарубежным танкам не страшны наши ракетные комплексы
29.08.2011
Танки Т-90, Т-84 "Оплот", "Леопард" и "Абрамс": эмоции и реалии
25.03.2008
Смертоносный "стержень"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века