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01.04.2019
Российская газета

Боевые корабли получат защищенные комплексы связи

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Корабельные и береговые автоматизированные системы управления ВМФ России получат новую модификацию комплекса связи. Их уже передали военным.

Разработали комплексы в холдинге "Росэлектроника", который входит в Госкорпорацию Ростех. Как сообщили в пресс-службе холдинга, новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К предназначена для обмена конфиденциальной информацией в радиосетях. Запатентованное техническое решение позволяет передавать большой массив информации по низкоскоростным каналам.

Новинку уже опробовали на Черноморском флоте. По сценарию эксперимента, на надводных кораблях и подводных лодках разместили новый комплекс Р-098-6К. Он должен был взаимодействовать с другими комплексами - телекодовой связи наземного и корабельного базирования Р-097Н и его версией воздушного базирования для противолодочного самолета Ил-38 - Р-097М. Результаты оказались успешными: военные безопасно обменивались конфиденциальной оперативно-командной информацией в воздушных и наземных радиосетях.

Кстати, как добавили в холдинге, в составе аппаратуры используется только отечественная элементная база, что обеспечивает полную импортонезависимость.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ЧФ
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