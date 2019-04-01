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01.04.2019
ТАСС

Летчики ЗВО уничтожили более 200 самолетов условного противника на учениях "Ладога-2019"

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Воздушные мишени представляли собой светящиеся авиационные бомбы, выбрасываемые с парашютом на высотах от предельно малых до 10-12 км

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Летчики Западного военного округа (ЗВО) в рамках крупнейших авиационных учений "Ладога-2019" в Карелии уничтожили более 200 самолетов условного противника. Об этом в пятницу сообщили в пресс- службе Западного военного округа.

"Всего за время проведения учения было проведено более 70 самолетовылетов на боевое применение в дневное время и свыше 60 - ночью. При этом совершено более 150 пусков управляемых ракет. Около 10% летчиков-истребителей впервые применили управляемые ракеты днем, а каждый пятый летчик - ночью", - говорится в сообщении.

По сценарию учений, после подъема в небо по тревоге летчики должны были обнаружить цель в заданном районе, перехватить и провести ее имитационную атаку. Воздушные мишени представляли собой светящиеся авиационные бомбы, выбрасываемые с парашютом на высотах от предельно малых до 10-12 км. Самолеты одиночно и в составе пар выполняли по ней пуски управляемых ракет, а также стрельбу из пушечного вооружения. Бортовые и наземные средства контроля позволяли определить степень поражения целей.

В пресс-службе указали, что особенность учения заключалась в том, что военные летчики заранее не знали о местоположении цели и ее характеристиках и "самостоятельно осуществляли ее поиск, захват на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе". "Подобные условия максимально приближают летчиков к выполнению практических воздушных задач", - подчеркнули в округе.

По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушных границ России, добавили в пресс-службе.

Учения "Ладога-2019"

"Ладога-2019" - крупнейшие учения оперативно- тактической авиации ЗВО. Они проходят над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. Пилоты округа осуществляют вылеты на самолетах МиГ-31БМ, Су-27 различных модификаций, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2.

Всего в учениях принимают участие более 50 самолетов, свыше 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на шести военных аэродромах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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