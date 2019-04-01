Источник сообщил о скором согласовании экспортных документов для Су-57

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 почти согласованы, сообщил в пятницу "Интерфаксу" российский источник.

"Документы по Су-57 находятся на финальном этапе рассмотрения", - сказал он.

По его словам, вопрос носит технический характер и связан с тем, что самолет получил название Су-57. "У самолета, который раньше назывался Т-50, ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), экспортный паспорт был", - сказал источник.

Россия может официально представить экспортную версию Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщило накануне издание Janes со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

"Мы верим, что Ближний Восток - привлекательный рынок для этого самолета", - сказал В.Кладов на пресс-конференции на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

По словам В.Кладова, "Ростех" и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передали в правительство РФ все необходимые документы для получения разрешения на экспорт истребителя пятого поколения Су-57Э. Как ожидается, решение может быть принято российским руководством в ближайшие недели, сообщило накануне Janes.

В.Кладов также заявил, что Су-57Э может заинтересовать Индию и Китай. По его словам, Китай уже получил 24 российских многофункциональных истребителя Су-35. В следующие два года Пекин может принять решение о закупке дополнительной партии Су-35, построенные совместно с Китаем, или о закупке российских истребителей пятого поколения, сказал В.Кладов. "Это может быть еще одной возможностью для Су-57Э", - отметил он.

25 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что у Су-57 есть хорошие экспортные перспективы.

"В первую очередь, мы нацелены на обеспечение потребности министерства обороны. В то же время, российский боевой самолет пятого поколения обладает выдающимися характеристиками, и это дает возможность рассматривать в будущем экспортные перспективы", - заявил Д.Мантуров.

По его словам, Россия открыта для работы с Индией по этой программе. "Индия - традиционно, крупнейший партнер России в авиастроении. Этот тренд должен сохраниться и в будущем", - заявил министр.

"Что касается конкуренции, то при приобретении такого рода вооружений рассматриваются не только вопросы цены или отдельных характеристик каждого конкретного самолета. Хотя это очень важные параметры, и тут нам есть что предложить", - сказал Д.Мантуров, отвечая на вопрос, удастся ли Су-57 выдержать конкуренцию с американскими истребителями пятого поколения.

В феврале вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что российский истребитель пятого поколения планируется вывести на внешний рынок.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии.

"Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь в интервью "Интерфаксу" в августе 2018 года.

Южный военный округ получит первые Су-57 в 2020 году, сообщила 25 марта пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

"В текущем году авиационные части ЮВО пополнят более 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска ЮВО в 2020 году", - говорилось в сообщении.

В сентябре 2018 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.