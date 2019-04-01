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01.04.2019
ТАСС

NASA заплатит $19 тыс. добровольцам, согласным два месяца пролежать в кровати

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Источник изображения: © ESA/DLR

Участникам эксперимента нельзя будет вставать с кровати, которую также будут вращать в центрифуге

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) объявили о начале необычного эксперимента. Добровольцам предлагают два месяца провести, лежа в кровати, за что им заплатят порядка $19 тыс.

В описании эксперимента организаторы называют такое предложение "работой мечты", но сразу же предупреждают - не все так просто, как может показаться на первый взгляд. 24 участникам исследования (12 женщинами и 12 мужчинам) нужно будет провести 60 дней в лежачем положении, никуда не вставая - так, чтобы одно плечо постоянно касалось матраса. При этом удобно расположиться в кровати, как привыкло большинство людей, тоже не удастся: головы добровольцев должны быть всегда отклонены немного назад и вниз - на 6 градусов ниже горизонтального положения. Кроме того, ученые сделали все, чтобы имитировать те неудобства и сложности, которые могут сопровождать космический полет.

"Из всех потенциальных испытаний, с которыми сталкиваются астронавты в космосе, невесомость, как показала практика, сложнее всего имитировать в условиях эксперимента. Исследователи и инженеры NASA рассматривают постельный режим в качестве экспериментального аналога космического полета, поскольку длительное пребывание в лежачем состоянии с наклоном головы вниз может напоминать по своему воздействию на организм условия низкой гравитации", - говорится на сайте NASA.

Но и это еще не все: половину участников, отобранных случайным образом, будут в дополнение ко всему еще и вращать в центрифуге. Делается это для того, чтобы кровь лучше приливала к конечностям. Затем состояние двух групп испытуемых будут сравнивать.

После эксперимента его участники должны будут прийти в себя, поскольку мышцы при длительном отсутствии движения атрофируются. На это отведены дополнительные 29 дней.

26 марта начался отбор участников эксперимента. Сами исследования начнутся в сентябре. Любой желающий провести два месяца в постели может подать заявку на участие онлайн, а вся информация доступна на сайтах NASA или ЕКА.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
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