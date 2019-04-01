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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире. Об этом сообщил управляющий директор КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.

"Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведём работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", - сказал он РИА Новости.

Макеев также отметил, что российские неуправляемые ракеты в перспективе станут управляемыми. Добиться такого результата возможно, по словам управляющего директора предприятия, путем установки на них специальных блоков.

Сделано это будет, по его словам, по причине низкой эффективности неуправляемых ракет, а также минимальных материальных и временных затрат на изготовление таких блоков.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБточмаш Нудельмана
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