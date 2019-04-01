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01.04.2019
Российская газета

Корабли ЧФ начали сопровождать три фрегата НАТО в Черном море

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ТАСС

Корабли Черноморского флота приступили к наблюдению за тремя фрегатами НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сегодня сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

- Силы Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в Черное море группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов с управляемым ракетным оружием военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании, - сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что слежку за действиями фрегатов НАТО выполняют недавно вошедшие в состав ЧФ патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".


Юлия Крымова (Севастополь)

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18280
22160
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