Корабли ЧФ начали сопровождать три фрегата НАТО в Черном море

Корабли Черноморского флота приступили к наблюдению за тремя фрегатами НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сегодня сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

- Силы Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в Черное море группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов с управляемым ракетным оружием военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании, - сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что слежку за действиями фрегатов НАТО выполняют недавно вошедшие в состав ЧФ патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

NATO'ya baДџlД± 3 savaЕџ gemisi Д°stanbul BoДџazД±ndan peЕџ peЕџe geГ§iЕџ yaptД±. BoДџaz geГ§iЕџini tamamlayan gemiler Karadeniz'e aГ§Д±ldД±. Gemilerin geГ§iЕџine sahil gГјvenlik botlarД± da eЕџlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — DemirГ¶ren Haber AjansД± (@dhainternet) 28 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Юлия Крымова (Севастополь)