Минобороны готовится принять на вооружение ЗРК малой дальности "Сосна"

Новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна" успешно завершил государственные испытания и в настоящее время готовится к принятию на вооружение российской армией. Об этом сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

Источник изображения: ГК "Ростех", КБточмаш

По словам Макеева, новый ЗРК успешно прошел государственные испытания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по принятию его на вооружение ВС России.

Ранее ЗРК ближнего радиуса действия "Сосна" был продемонстрирован на форуме "Армия-2018". По словам разработчиков, комплекс в войсках сменит ЗРК "Стрела-10М", стоящий на вооружении в настоящее время.

ЗРК "Сосна" обеспечивает поражение целей на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров в любое время суток и в любую погоду. Может применяться как в автономном режиме, так и в составе подразделения, может вести огонь в движении. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет "Сосна-Р" и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех.

Комплекс отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, в том числе беспилотников и высокоточного оружия, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.

Боевое отделение комплекса может устанавливаться на различные транспортные средства грузоподъемностью выше 3,5 тонн.