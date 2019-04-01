Су-57 получил экспортный паспорт

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57, сообщил источник в авиационной отрасли.

"Паспорт экспортного облика у ПАК ФА уже есть", – сказал источник РИА "Новости".

Британские СМИ ранее сообщали, что экспортная версия российского самолета-истребителя пятого поколения Су-57 может быть официально представлена на авиашоу в Дубае, которое состоится в ноябре 2019 года.

26 марта Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ольга Никитина