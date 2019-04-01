Су-57 получил экспортный паспорт
Су-57.
Источник изображения: Михаил Сырица / "Коммерсантъ"
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57, сообщил источник в авиационной отрасли.
"Паспорт экспортного облика у ПАК ФА уже есть", – сказал источник РИА "Новости".
Британские СМИ ранее сообщали, что экспортная версия российского самолета-истребителя пятого поколения Су-57 может быть официально представлена на авиашоу в Дубае, которое состоится в ноябре 2019 года.
26 марта Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ольга Никитина
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