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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Су-57 получил экспортный паспорт

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Михаил Сырица / "Коммерсантъ"

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57, сообщил источник в авиационной отрасли.

"Паспорт экспортного облика у ПАК ФА уже есть", – сказал источник РИА "Новости".

Британские СМИ ранее сообщали, что экспортная версия российского самолета-истребителя пятого поколения Су-57 может быть официально представлена на авиашоу в Дубае, которое состоится в ноябре 2019 года.

26 марта Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Малайзия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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