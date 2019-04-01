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01.04.2019
Российская газета

Видео: пилотаж "Русских витязей" покорил авиасалон LIMA 2019

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Источник изображения: rg.ru

Высший пилотаж группы "Русские витязи" покорил авиасалон в Малайзии LIMA 2019. Авиационная группа впервые выступила на новейших Су-30СМ. До этого они летали на Су-27.



Понаблюдать за захватывающим полетом "Русских витязей" можно на видео, которое представило министерство обороны России. Камера установлена в кабинете одного из истребителей. И можно вместе с экипажами сделать захватывающую групповую петлю Нестерова. А еще российские летчики мастерски выполнили другие сложные фигуры пилотажа: "кобра", "косая петля", "бочка", "колокол". Они показали стопроцентную синхронизацию.

Кстати, модернизированные версии этой модели - Су-30МКМ стоят на вооружении королевских воздушных сил Малайзии.

Что касается авиационного салона LIMA 2019, то Россия представила здесь учебно-боевой Як-130. О его поставке сейчас идут переговоры с ВВС Малайзии.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-30МК
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
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