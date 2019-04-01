Видео: пилотаж "Русских витязей" покорил авиасалон LIMA 2019

Высший пилотаж группы "Русские витязи" покорил авиасалон в Малайзии LIMA 2019. Авиационная группа впервые выступила на новейших Су-30СМ. До этого они летали на Су-27.

Понаблюдать за захватывающим полетом "Русских витязей" можно на видео, которое представило министерство обороны России. Камера установлена в кабинете одного из истребителей. И можно вместе с экипажами сделать захватывающую групповую петлю Нестерова. А еще российские летчики мастерски выполнили другие сложные фигуры пилотажа: "кобра", "косая петля", "бочка", "колокол". Они показали стопроцентную синхронизацию.

Кстати, модернизированные версии этой модели - Су-30МКМ стоят на вооружении королевских воздушных сил Малайзии.

Что касается авиационного салона LIMA 2019, то Россия представила здесь учебно-боевой Як-130. О его поставке сейчас идут переговоры с ВВС Малайзии.

Светлана Цыганкова