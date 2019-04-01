Войти
01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника

166
0
+1
kbtochmash-nudelmana-logo
Логотип компании Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э.Нудельмана".

Российские комплексы противовоздушной обороны станут невидимыми для противника благодаря новой пассивной станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения, по которому обычно обнаруживается ПВО.

"В последние три года мы провели опытно-конструкторскую работу по созданию оптико-электронной станции кругового обзора – работа практически закончена, государственные испытания завершены с положительным результатом, в марте месяце, надеюсь, будет подписано решение о принятии данного комплекса на снабжение, все основания для этого имеются", – заявил управляющий директор "КБ Точмаш им. Нудельмана" Валерий Макеев в интервью РИА "Новости".

Макеев уточнил, что главная особенность комплекса – пассивность, то есть отсутствие радиоизлучения, по которому его мог бы обнаружить противник, а после уничтожить весь комплекс ПВО.

"Дело в том, что во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело. В случае если противовоздушная оборона будет насыщена комплексами "Сосна" (новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия) с такой станцией, все будет совсем иначе", – пояснил Макеев.

Точмаш уточнил, что станцию кругового обзора можно устанавливать на существующие сухопутные и корабельные комплексы ПВО, на бронетехнику или размещать на охраняемых объектах.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают высокоточный артиллерийский снаряд.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сосна
Компании
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
Похожие новости
01.04.2019
Минобороны готовится принять на вооружение ЗРК малой дальности "Сосна"
01.04.2019
Корабельный артиллерийский комплекс "Палаш" оснастят ракетой "Сосна-Р"
01.04.2019
Валерий Макеев: сделаем неуправляемые авиаракеты управляемыми
12.03.2014
«Пальма» первенства в защите и нападении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века