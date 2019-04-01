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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

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ТБМП Т-15
ТБМП Т-15 с 57-мм дистанционно-управляемым боевым модулем "Кинжал".
Источник изображения: vestnik-rm.ru

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.

"Мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", – цитирует его РИА "Новости".

По его словам, на сегодня стоит задача усовершенствовать эффективность неуправляемых ракет. Для этого в России создаются специальные блоки управления. Они будут применяться к уже существующим неуправляемым ракетам, которых за последние годы "было выпущено сотни тысяч".

Также Макеев рассказал, что разрабатываются способы установки на неуправляемую ракету блока с полуактивной лазерной головкой самонаведения. Главным достижением будет являться низкие финансовые и временные затраты.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия занялась созданием "суперснаряда" с оптической системой наведения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
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