В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.

"Мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", – цитирует его РИА "Новости".

По его словам, на сегодня стоит задача усовершенствовать эффективность неуправляемых ракет. Для этого в России создаются специальные блоки управления. Они будут применяться к уже существующим неуправляемым ракетам, которых за последние годы "было выпущено сотни тысяч".

Также Макеев рассказал, что разрабатываются способы установки на неуправляемую ракету блока с полуактивной лазерной головкой самонаведения. Главным достижением будет являться низкие финансовые и временные затраты.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия занялась созданием "суперснаряда" с оптической системой наведения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Евгения Шестак