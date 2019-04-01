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01.04.2019
РИА Новости

КБ Точмаш готовит комплексную модернизацию ЗРК "Стрела-10"

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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана (КБ Точмаш, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") готовит проект комплексной модернизации зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10", заявил в интервью РИА Новости управляющий директор КБ Точмаш Валерий Макеев.

"Мы не забываем и о наших прежних разработках, в частности это касается известного комплекса "Стрела-10" и его модификаций. Сейчас у Минобороны есть планы по проведению комплексной модернизации этих систем, выводящих их на уровень современных характеристик. Этой работой мы сейчас занимаемся", - сказал он.

Макеев отметил, что данный проект является перспективным, поскольку в советское время было выпущено большее количество таких ЗРК. Данная модернизация будет интересна также зарубежным заказчикам, сегодня "Стрела" стоит на вооружении у 25 стран.

"Здесь мы видим для себя большую перспективу, ведь рынок комплексов ПВО ближнего действия фактически никогда не насыщается, в них всегда есть потребность, а с учетом нынешней политической обстановки значение противовоздушной обороны только возрастает", - подчеркнул собеседник агентства.

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Страны
Россия
Продукция
Стрела-10
Компании
Высокоточные комплексы
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
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