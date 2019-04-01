Минобороны Индии согласовало стоимость покупки 62 самолетов ВТА C-295

ЦАМТО, 29 марта. Министерство обороны Индии завершило переговоры о стоимости закупки для ВВС и Береговой охраны страны 62 средних самолетов ВТА C-295 разработки компании Airbus Defence and Space.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источники в ВВС Индии, комиссия по согласованию стоимости Министерства обороны (Contract Negotiation Committee – CNC) завершила консультации с Tata Advanced Systems Limited (TASL), которая сформировала совместное предприятие с Airbus для реализации программы закупки 62 средних самолетов ВТА (Medium Transport Aircraft – MTA). Стоимость программы оценивается в 2,8 млрд. евро (3,15 млрд. долл.).

Как ожидается, соглашение, которое будет включать поставку ВВС Индии 56 платформ для замены устаревших самолетов HS-748 "Авро" и 6 платформ для Береговой охраны Индии, будет подписано после вступления в должность нового правительства Индии после всеобщих выборов, назначенных на 11 апреля.

Программа MTA предусматривает прямую закупку 16 самолетов C-295 у разработчика и сборку по лицензии оставшихся 46 самолетов на предприятии, построенном вблизи Бангалора. В соответствии с требованиями тендера 2013 года, 24 самолета должны быть импортированы в виде машинокомплектов. Они должны содержать 30% компонентов национального производства. Доля произведенных в Индии систем должна возрасти до 60% в 22 самолетах второй партии.

Планируется, что поставки первых C-295, собранных в Индии, должны начаться в течение 60 месяцев после подписания контракта. Источники сообщили изданию, что в перспективе общее количество C-295, приобретенных Индией, может "значительно" возрасти, поскольку военизированные пограничные силы безопасности также рассматривают возможность приобретения этой платформы.

Программа MTA, одобренная Советом по оборонным закупкам МО Индии в мае 2015 года, рассматривается в индийских оборонных кругах как один из основных проектов в рамках инициативы "Делай в Индии".

Около 20 лет назад Министерство обороны Индии категорически отклонило предложение об участии в проекте MTA государственной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), усомнившись в ее способности завершить проект в срок и в рамках бюджета, и привлекло к участию компании частного сектора.