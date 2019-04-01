Корабельный артиллерийский комплекс "Палаш" оснастят ракетой "Сосна-Р"

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Зенитный артиллерийский комплекс корабельного базирования "Палаш" будет дооснащен высокоточной ракетой "Сосна-Р" с лазерной системой наведения, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

"Последней из разработанных нами систем подобного типа был зенитно-артиллерийский комплекс "Палаш", который в 2017 году был принят на вооружение ВМФ России. Сегодня у нашего флота есть более 10 таких комплексов. В будущем он будет оснащен зенитными управляемыми ракетами "Сосна-Р", - сказал он.

При этом Макеев отметил, что "Палаш" уже дооснащался данной ракетой с лазерной системой наведения в интересах экспортного заказчика.

Комплекс 3М89 "Палаш" предназначен для обороны кораблей и стационарных объектов от высокоточного оружия (противокорабельные ракеты), воздушных целей (самолеты, вертолеты), а также для обстрела малоразмерных морских и наземных целей.

На сегодняшний день данный ЗАК стоит на вооружении фрегатах проекта 22350, корветах типа "Гепард 3.9", а также ракетном катере Р-60.