Сильное землетрясение у берегов Камчатки не повлияло на боеготовность ТОФ

Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске.

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла на Камчатке не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота на полуострове, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу утром (в начале ночи мск) в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой два-три балла, в Северо-Курильске - четыре балла. Здания не пострадали, среди населения жертв и пострадавших нет.

"Мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла, которое произошло в пятницу утром в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, пирсовые зоны, аэродромы и базы хранения не пострадали", - сообщил Воскресенский.

Он отметил, что соединения войск и сил на северо-востоке России и соединения подводных сил ТОФ работают в штатном режиме.

"В штабах частей ОКВС и на Подводных силах ТОФ дежурные службы в режиме реального времени мониторят ситуацию и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Камчатского края для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке", - отметил Воскресенский.