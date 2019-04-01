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01.04.2019
РИА Новости

Точмаш: неуправляемые российские авиаракеты получат блоки управления

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Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане)
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане) и управляемые ракеты Х - 31 (на переднем плане).
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Специальные блоки, делающие неуправляемые авиационные ракеты управляемыми, создаются в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного проекта КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

"В силу того, что эффективность неуправляемых ракет достаточно низкая, сегодня встает задача их усовершенствования с минимальным расходованием временных и материальных ресурсов. С этой целью мы прорабатываем проект создания отдельных блоков управления для уже существующих неуправляемых ракет, которых за последние годы было выпущено сотни тысяч", - сказал он.

Макеев пояснил, что сейчас прорабатывается возможность установки на неуправляемую ракету блока с полуактивной лазерной головкой самонаведения непосредственно перед пуском, исходя из поставленной боевой задачи.

"В результате мы должны получить масштабную партию управляемых ракет без серьезных финансовых и временных затрат на проведение новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - пояснил собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
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