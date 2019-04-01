Точмаш: неуправляемые российские авиаракеты получат блоки управления

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Специальные блоки, делающие неуправляемые авиационные ракеты управляемыми, создаются в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного проекта КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

"В силу того, что эффективность неуправляемых ракет достаточно низкая, сегодня встает задача их усовершенствования с минимальным расходованием временных и материальных ресурсов. С этой целью мы прорабатываем проект создания отдельных блоков управления для уже существующих неуправляемых ракет, которых за последние годы было выпущено сотни тысяч", - сказал он.

Макеев пояснил, что сейчас прорабатывается возможность установки на неуправляемую ракету блока с полуактивной лазерной головкой самонаведения непосредственно перед пуском, исходя из поставленной боевой задачи.

"В результате мы должны получить масштабную партию управляемых ракет без серьезных финансовых и временных затрат на проведение новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - пояснил собеседник агентства.