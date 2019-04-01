Войти
01.04.2019
ЦАМТО

Новейший ЗРК "Сосна" успешно прошел госиспытания

146
0
+1
Зенитно-ракетный комплекс "Сосна"
Зенитно-ракетный комплекс "Сосна".
Источник изображения: Илья Максимов/РГ

ЦАМТО, 29 марта. В России успешно завершились испытания новейшего ЗРК "Сосна", заявил в интервью "РИА Новости" управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

По его словам, этот ЗРК отличается эффективностью и точностью поражения воздушных целей, живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса работы и предельно малым временем реакции.

Кроме того, у "Сосны" рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Впервые этот ЗРК представили на форуме "Армия-2018". Главный конструктор "Сосны" Владимир Уклеев тогда рассказал, что комплекс может применяться в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, с места и в движении, отмечает агентство.

Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки.

Зоны поражения: по дальности – до 10 км, по высоте – до 5 км, вооружение – 12 зенитных управляемых ракет "Сосна-Р" на направляющих пусковых установках, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сосна
Компании
КБточмаш Нудельмана
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
01.04.2019
Минобороны готовится принять на вооружение ЗРК малой дальности "Сосна"
03.09.2018
"Сосна" с ракетами
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века