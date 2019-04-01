Новейший ЗРК "Сосна" успешно прошел госиспытания

ЦАМТО, 29 марта. В России успешно завершились испытания новейшего ЗРК "Сосна", заявил в интервью "РИА Новости" управляющий директор предприятия-разработчика данной системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

По его словам, этот ЗРК отличается эффективностью и точностью поражения воздушных целей, живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса работы и предельно малым временем реакции.

Кроме того, у "Сосны" рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Впервые этот ЗРК представили на форуме "Армия-2018". Главный конструктор "Сосны" Владимир Уклеев тогда рассказал, что комплекс может применяться в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, с места и в движении, отмечает агентство.

Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки.

Зоны поражения: по дальности – до 10 км, по высоте – до 5 км, вооружение – 12 зенитных управляемых ракет "Сосна-Р" на направляющих пусковых установках, передает "РИА Новости".