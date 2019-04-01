ВМС США заключили контракт на постройку первого ДВКД класса LPD-17 Flight II

ЦАМТО, 29 марта. Huntington Ingalls Industries 26 марта объявила о подписании ее подразделением Ingalls Shipbuilding с ВМС США контракта на разработку рабочего проекта и постройку ДВКД LPD-30, который является первым кораблем класса LPD-17 Flight II.

Стоимость соглашения составляет 1,47 млрд. долл. Работы должны быть завершены до конца февраля 2025 года. Этот корабль станет 14-м ДВКД класса "Сан-Антонио" и будет построен по усовершенствованному проекту в соответствии с обновленными требованиями КМП США.

Как и первые 13 кораблей серии, ДВКД LPD-30 будет применяться для выполнения широкого спектра задач – от участия в боевых действиях до оказания гуманитарной помощи.

ДВКД класса "Сан-Антонио" является основой десантных сил ВМС США в 21-м веке. Они применяются для доставки десанта к месту проведения операции и обеспечения его высадки на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 11 кораблей класса "Сан-Антонио", еще два находятся в стадии постройки. (LPD-28) "Форт-Лодердейл" будет спущен на воду в 2020 году и передан ВМС США в 2021 году. Киль (LPD-29) "Ричард М.Маккул" будет заложен позднее в 2019 году. Начало постройки LPD-30 запланировано на 2020 год.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июля 2016 года подразделение Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries объявило, что выбрано ВМС США для выполнения работ по проектированию перспективного десантного корабля LX (R).

В августе 2018 года МО США объявило о заключении командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с Huntington Ingalls Industries (HII) контракта на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для постройки ДВКД LPD-30, который станет первым кораблем класса LPD-17 Flight II (обозначение утверждено в апреле 2018 года). Стоимость соглашения составила 165,5 млн. долл.

По заявлению представителя Huntington Ingalls Industries, корабли LPD-17 Flight II будут представлять собой современные платформы, соответствующие требованиям командования ВМС США.