Rocket Lab вывела в космос экспериментальный спутник связи Минобороны США

В Пентагоне хотят проверить работоспособность спутниковой антенны нового типа, отражающая поверхность которой сделана из полиимидной пленки

ТАСС, 29 марта. Американская компания Rocket Lab вывела на околоземную орбиту в пятницу с помощью своей ракеты Electron экспериментальный спутник связи, изготовленный по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA).

"Спутник [Radiofrequency Risk Reduction Deployment Demonstration, R3D2] успешно доставлен на орбиту", - отметило Управление в своем Twitter.

Как указало DARPA, цель данной миссии - проверить работоспособность спутниковой антенны нового типа, отражающая поверхность которой сделана из тончайшей полиимидной пленки. Перед стартом она была компактно сложена в рулон. Уже на орбите антенна развернулась с помощью телескопического механизма и приобрела форму восьмигранника площадью около 4 кв. м.

В DARPA надеются, что использование в будущем подобных антенн позволит радикально уменьшить размер спутников и тем самым снизить стоимость вывода аппаратов на орбиту. R3D2 был изготовлен американской корпорацией Northrop Grumman менее чем за два года.

Запуск спутника массой 150 кг был осуществлен со стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии.