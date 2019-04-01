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01.04.2019
ТАСС

Rocket Lab вывела в космос экспериментальный спутник связи Минобороны США

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Логотип Rocket Lab
Логотип компании Rocket Lab.
Источник изображения: https://3dprintingindustry.com/

В Пентагоне хотят проверить работоспособность спутниковой антенны нового типа, отражающая поверхность которой сделана из полиимидной пленки

ТАСС, 29 марта. Американская компания Rocket Lab вывела на околоземную орбиту в пятницу с помощью своей ракеты Electron экспериментальный спутник связи, изготовленный по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA).

"Спутник [Radiofrequency Risk Reduction Deployment Demonstration, R3D2] успешно доставлен на орбиту", - отметило Управление в своем Twitter.


Как указало DARPA, цель данной миссии - проверить работоспособность спутниковой антенны нового типа, отражающая поверхность которой сделана из тончайшей полиимидной пленки. Перед стартом она была компактно сложена в рулон. Уже на орбите антенна развернулась с помощью телескопического механизма и приобрела форму восьмигранника площадью около 4 кв. м.

В DARPA надеются, что использование в будущем подобных антенн позволит радикально уменьшить размер спутников и тем самым снизить стоимость вывода аппаратов на орбиту. R3D2 был изготовлен американской корпорацией Northrop Grumman менее чем за два года.

Запуск спутника массой 150 кг был осуществлен со стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
DARPA
Northrop Grumman
Rocket Lab
Проекты
Trident
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