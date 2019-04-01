В России разрабатывают не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд
Выстрелы из артиллерийских орудий.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.
"Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", - сказал он.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Похожие новости