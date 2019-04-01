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01.04.2019
РИА Новости

В России разрабатывают не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд

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Выстрелы из артиллерийских орудий
Выстрелы из артиллерийских орудий.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире, создается в России, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия-разработчика данного боеприпаса КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

"Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", - сказал он.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБточмаш Нудельмана
Точмаш
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