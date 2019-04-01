Поддержка ВСУ влетает США в копеечку

Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО и суверенитет Украины, поэтому США с 2014 года потратили на укрепление обороноспособности этой страны и улучшение её взаимодействия с альянсом более $ 1,3 млрд.

Об этом, как пишут "Известия", заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

"Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что дверь открыта. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", - заявил Пахон.

По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Эрик Пахон также добавил, что решение крымского территориального вопроса остается "важным обстоятельством" для вступления Украины в НАТО.